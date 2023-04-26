Из-за смога жителей Сосьвы пришлось эвакуировать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сосьва стала самой горячей точкой на карте Свердловской области в последние сутки. Пожар в поселке Сосьва начался днем 25 апреля, огонь очень быстро стал распространяться по деревянным и каменным постройкам. В результате ликвидировать очаг удалось лишь ранним утром 26 апреля. Мы расскажем последние новости о пожаре в Сосьве на сегодня.

Причины пожара в Сосьве Свердловской области

Сосьва была названа одной из самых тревожных территорий Свердловской области еще 25 апреля. Для тушения пожаров в Сосьве и ряде других населенных пунктов региона вылетели вертолеты МЧС Ми-8, два пожарных поезда. Министр общественной безопасности Свердловской области, бывший военный комиссар региона Александр Кудрявцев выехал в Сосьву лично накануне 25 апреля.

Утром 26 апреля в Свердловскую область приехал замминистра МЧС России Илья Денисов. Он сам решил координировать работу оперативного штаба по тушению пожаров и помощи погорельцам.

По словам первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, такие пожары чаще всего возникают из-за неосторожного обращения с огнем.

На это намекают и жители поселке, которые обратили внимание на то, что пожар начался с пилорамы.

- Местные жители давно жалуются на работников пилорамы, что они в реку скидывает отходы и жгут. Пожары уже были до этого, только не такие крупные, - сообщила «КП» дочь погибшего на пожаре мужчины Юлия.

На тушение пожара в Сосьве были брошены все силы, однако дополнительную сложность при ликвидации огня создавали сильный ветер и высокая температура воздуха: она превышала 23 градуса по Цельсию.

- Стремительному распространению огня способствуют большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 метров в секунду, а также отдаление водоисточников. Для подачи воды к месту тушения проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 км, - уточняли в МЧС России.

Около очага возгорания находилась больница ГУФСИН. Заключенные, проходящие там лечение, были эвакуированы, всего около 240 человек. Утром 26 апреля стало известно, что сама больница полностью уничтожена огнем.

На видеокадрах, снятых с квадрокоптера, можно увидеть, что вечером 25 апреля огонь охватил десятки домов в поселке Сосьва, стихия прошлась по нескольким кварталам территории. В 9 часов вечера в поселке был введен режим ЧС. Тогда было известно о том, что в поселке трудится 60 сотрудников МЧС и 14 единиц техники, а огнем объяты 50 строений. По данным местных жителей, огонь уничтожил половину поселка всего за 4 часа, дом мог сгореть дотла за 10 минут.

- Это какой-то апокалипсис был, - поделилась с «КП-Екатеринбург» местная жительница Ирина. – От улицы Ленина до улицы Митина четыре квартала повыгорали начисто. Улица Ленина сама по обе стороны сгорела, начиная от колонии. Пошел пожар откуда-то с пилорамы. И ветер был страшенный. Чудом вчера школу №4 отстояли. Это здание столетней давности. Дома за школой очень здорово пострадали.

Обстоятельства возникновения крупных пожаров в регионе 25 апреля в данный момент устанавливает региональный СК.

Согласно последним новостям о пожаре в Сосьве на сегодня, стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 26 апреля принял решение о введении специального противопожарного режима на территории региона из-за сильных пожаров в нескольких населенных пунктах.

Количество пострадавших на пожаре в Сосьве в апреле 2023 года

В результате пожарные смогли ликвидировать огонь лишь утром 26 апреля. Они сообщили, что площадь пожара достигла 9 тысяч кв метров, полностью были уничтожены 92 дома.

Днем министерство отчиталось, что повреждено более 110 строений.

Следственный комитет региона сообщил о том, что в пожаре погиб 62-летний житель поселка Сосьва. Его тело нашли при разборе завалов.

- Дом папы сгорел еще вчера, но туда никого не подпускали, все было оцеплено. Я не могла до папы дозвониться. Сегодня дома на улице потушили. Утром тетя пошла к дому. Тело папы лежало на крыльце, она его опознала. Видимо, он хотел уйти из дома, но не смог, - рассказала «КП-Екатеринбург» дочь погибшего местного жителя.

Также известно о том, что без вести пропала жительница одного из домов по улице Ленина, пенсионерке по имени Тамара.

Сейчас сотрудники МЧС продолжают разбор завалов после пожаров, информация о пострадавших будет дополняться.

Помощь погорельцам в Сосьве 26 апреля 2023 года

Известно, что домов лишились многие сотрудники ГУФСИН, которые проживали в поселке и обслуживали больницу службы. Им будет оказана материальная помощь в размере 300 тысяч рублей, а также проведена оценка причиненного им ущерба. Вопрос о том, где сейчас разместят сотрудников, оставшихся без крышей над головой, решается.

Утром замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков встретился с пострадавшими от пожара. Чиновник рассказал, что погорельцам помогут с восстановлением документов и банковских карт, а также в ближайшее время выдадут первую обязательную выплату в 10 тысяч рублей.

Спецкомиссия определит ущерб по каждому дому, от этого будет зависеть и размер компенсаций. Будут приниматься и решения по строительству и восстановлению домовладений.

Кроме того, в региональном Минздраве организовали переезд жителей Сосьвы, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, а также беременных. Их перевезли в больницы Серова, Краснотурьинска и Новой Ляли.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил организовать сбор гуманитарной помощи для погорельцев в Сосьве. Связаться с волонтерами волонтерского центра «Мы рядом» можно в любой день недели с 10:00 до 20:00 по телефону горячей линии +7 (800) 101-51-62. Также обращения принимаются в мессенджерах и социальной сети ВКонтакте.