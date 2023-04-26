Алексей Орлов поручил организовать сбор гуманитарной помощи для погорельцев в Сосьве

Связаться с волонтерами можно в любой день недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил организовать сбор гуманитарной помощи для пострадавших от пожара в Сосьве. Сбор организует волонтерский центр «Мы рядом», сообщается на сайте администрации города.

- Ужасно, когда сотни людей остались без крыши над головой, - рассказал мэр. - Сейчас мы объявим отдельную акцию для сбора гуманитарной помощи жителям Сосьвы. Потому что люди остались без одежды, личных вещей, каких-то элементарных бытовых предметов.

Связаться с волонтерами можно в любой день недели с 10:00 до 20:00 по телефону горячей линии: +7 (800) 101-51-62. Также обращения принимаются в мессенджерах и социальной сети ВКонтакте.

Напомним, огонь уничтожил в Сосьве 92 дома. Власти региона сообщили, что местным жителям будет предоставлена выплата в 10 тысяч рублей. Кроме того, начнет работать муниципальная комиссия, которая определит какой ущерб нанесен каждому домовладению и определит размер отдельной выплаты на каждую семью.

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