Утром 26 апреля пожар локализовали. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Жителям поселка Сосьва, который практически уничтожен огнем, помогут с восстановлением документов и банковских карт. Кроме того, пострадавшим семьям произведут обязательные выплаты. Об этом стало известно на встрече заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова с пострадавшими от пожара.

По его словам, в первую очередь стоит задача составить перечень вопросов и проблем погорельцев. По поручению губернатора, решения должны приниматься по каждой семье отдельно, а заявки на помощь должны рассматриваться адресно, уточняют в Департаменте информационной политики региона.

- Мы искренне разделяем ваше горе. У нас таких пожаров на территории области ещё не было. Уверен, что следственные органы и правоохранительные ведомства найдут причину и виновный в этом пожаре будет привлечён к ответственности, — сказал на встрече с жителями министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев.

С пострадавшими жителями поселка провели встречу. Фото: Департамент информационной политики

Сейчас местным жителям нужно определиться с тем, хотят ли они уехать из поселка или же остаться. Погорельцам необходимо написать заявления на восстановление документов и банковских карт. В ближайшее время людям будет предоставлена самая первая обязательная выплата в 10 тысяч рублей.

Вскоре начнет работать муниципальная комиссия, которая по каждому домовладению будет определять ущерб. После чего, будут выплачены на каждую семью суммы, положенные по закону. Будут приниматься и решения по строительству и восстановлению домовладений.

Кроме того, в региональном Минздраве организовали переезд жителей Сосьвы, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, а также беременных. Их перевезли в больницы Серова, Краснотурьинска и Новой Ляли, такое решение было принято из-за дыма и смога из-за пожара.

О страшном пожаре стало известно вечером 25 апреля. По словам местных жителей, за четыре часа огонь охватил половину поселка. Утром 26 апреля спасателям удалось локализировать пожар. По официальным данным, за все время огонь охватил площадь в девять тысяч квадратных метров и уничтожил 92 дома, есть погибшие. Жителей Сосьвы, которые потеряли свои дома, разместили в местной школе.

К ликвидации пожара привлекли 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Половина поселка сгорела за 4 часа: жительница Сосьвы - о пожаре, уничтожающем все на своем пути (подробнее)

В Сосьве из-за природного пожара эвакуировали 240 осужденных больницы ФСИН (подробнее)