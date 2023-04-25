В Сосьве из-за природного пожара эвакуировали 240 осужденных больницы ФСИН

Первые сообщения о возгорании вблизи больницы ФСИН поступили днем 25 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Сосьва из лечебно-исправительного учреждения из-за серьезного пожара эвакуировали 240 осужденных. По предварительным данным, пострадавших среди них нет. Первые сообщения о возгорании вблизи больницы ФСИН поступили днем 25 апреля.

При этом пламя могло перекинуться на учреждение и ближайшие жилые дома. Для ликвидации последствий стихии отправили вертолет Ми-8 МЧС.

- В 15:30 поступила информация о том, что вблизи ЛИУ-23 возник пожар: возгорание травы. Для недопущения распространения огня на территорию колонии изначально были задействованы от ведомственной пожарной части три единицы техники и 12 человек личного состава, - уточнили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Постепенно группировка спасателей, брошенных на тушение пожара, наращивалась. Они продолжают работу на месте происшествия.

При этом пламя могло перекинуться на учреждение и ближайшие жилые дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, в первый по-настоящему теплый день Средний Урал накрыли волна пожаров. Огонь не щадил ни леса, ни жилые дома, ни производственные площадки. Температура +23 градуса, сильный ветер и огромное количество сухой травы вместе сыграли роковую роль в деле распространения огня.

Например, в уральском поселке Таежный природный пожар перекинулся на жилые дома. Прибывшие на место спасатели установили, что пламенем объяты уже 21 помещение, 16 из которых - жилые.