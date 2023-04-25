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НовостиОбщество25 апреля 2023 12:36

В поселке Сосьва возник пожар вблизи больницы ФСИН

При этом пламя может перекинуться на учреждение и ближайшие жилые дома
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В поселке Сосьва днем 25 апреля возник пожар вблизи больницы ФСИН. При этом пламя может перекинуться на учреждение и ближайшие жилые дома.

- В 15:30 поступила информация о том, что вблизи ЛИУ-23 возник природный пожар, возгорание травы. Там подчеркнули, что огонь пытаются остановить спасатели из ведомственной пожарной части, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

На месте происшествия работают 12 сотрудников. В ГУ МЧС по Свердловской области пока не комментируют произошедшее.

Ранее стало известно, что участок трассы «Нижняя Синячиха – Ирбит» перекрыли днем 25 апреля из-за бушующего лесного пожара. По данным региональной Госавтоинспекции, автомобилисты временно не смогут попасть на отрезок с 31-го по 35-й километры. Как выяснилось, именно там произошло сильное задымление дороги.