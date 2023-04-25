Участок уральской трассы перекрыли из-за бушующего лесного пожара

На подъездах к месту перекрытия дежурят экипажи ДПС. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Участок трассы «Нижняя Синячиха – Ирбит» перекрыли днем 25 апреля из-за бушующего лесного пожара. По данным региональной Госавтоинспекции, автомобилисты временно не смогут попасть на отрезок с 31-го по 35-й километры. Как выяснилось, именно там произошло сильное задымление дороги.

- По этой причине значительно снижается видимость, проезд по этому участку стал небезопасным. На подъездах к месту перекрытия дежурят экипажи ДПС, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

Автоинспекторы предлагают водителям объезжать этот участок по автодороге «Коптелово - Костино - Невьянское».

Автоинспекторы предлагают водителям объезжать этот участок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее стало известно, что в Первоуральске днем 25 апреля пожар произошел на пилораме. Как сообщили спасатели, работающие на месте, существует угроза распространения пожара на жилые дома.

- В 12:20 поступило сообщение о пожаре по адресу: городской округ Первоуральск, поселок Прогресс, улица Володарского, - рассказали в ГУ МЧС по свердловской области. - По оперативной информации на территории пилорамы горят пиломатериалы на площади 1500 квадратных метров.

Для тушения пожара задействован пожарный поезд. Также на месте работают 22 человека и 7 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.