В Первоуральске пожар произошел на пилораме

На месте работают 22 человека личного состава и 7 единиц техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске днем 25 апреля пожар произошел на пилораме. Как сообщили спасатели, работающие на месте, существует угроза распространения пожара на жилые дома.

- В 12:20 поступило сообщение о пожаре по адресу: городской округ Первоуральск, поселок Прогресс, улица Володарского, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - По оперативной информации, на территории пилорамы горят пиломатериалы на площади 1500 квадратных метров.

Для тушения пожара задействован пожарный поезд. Также на месте работают 22 человека и 7 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, на ЖБИ в Екатеринбурге 25 апреля загорелся склад. Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, огонь распространился на площади 85 квадратных метров.

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