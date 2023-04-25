На ЖБИ загорелся склад

Горит склад на 40-летия Комсомола
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На ЖБИ в Екатеринбурге днем, 25 апреля загорелся склад. Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, огонь распространился на площади 60 квадратных метров.
- В 12:07 поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, - сообщили спасатели. - Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации возгорания.
В МЧС отметили, что существует угроза распространения огня на соседние строения. К месту вызова техника и личный состав прибывают по повышенному рангу пожара.
В 12:47 пожарным удалось локализовать огонь. В тушении пожара участвуют 51 человек личного состава и 15 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.
Напомним, утром 24 марта сильный пожар произошел на складе с лакокрасочными материалами в Арамиле. Как сообщали в МЧС, площадь пожара составляла больше трех тысячь квадратных метров. Тушение осложнялось угрозой распространения пламени на соседний склад с легковоспламеняющейся жидкостью.
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