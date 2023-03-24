На месте работают 49 человек и 16 единиц пожарной техники Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Арамиле утром 24 марта сильный пожар произошел на складе с лакокрасочными материалами. Как сообщили в МЧС, площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров. Тушение осложняется угрозой распространения пламени на соседний склад с легковоспламеняющейся жидкостью.

- В 10:23 на пульт пожарной охраны города Арамиль поступило сообщение о возгорании в здании научно- производственного комплекса на улице Клубной, - рассказали спасатели. - Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации пожара. На месте работают 49 человек и 16 единиц пожарной техники.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Информации о пострадавших нет.

Напомним, в Екатеринбурге 22 марта из-за вспыхнувшей иномарки случился пожар в здании бизнес-центра, который расположен на улице Коминтерна. Возгорание было таким сильным, что огонь перекинулся на ближайшее здание и по обшивке добрался до его крыши. К счастью, людей в здании бизнес-центра в момент происшествия не было.

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