В Екатеринбурге из-за загоревшейся машины произошел крупный пожар

Изначально загорелась машина. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В Екатеринбурге на улице Коминтерна,16 произошел пожар. Рядом с жилыми домами загорелась машина. После чего огонь охватил бизнес-центр. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила читательница.

Во время вечерней прогулки с собакой свердловчанка услышала подозрительные звуки. Изначально девушка лишь услышала сигнализацию машины. После загорелось авто, всего за несколько минут от него ничего не осталось.

- Сначала я услышала, как машина сигналит, потом громкий хлопок и на моих глаза машина сгорела за три-четыре минуты. Потом огонь перекинулся на здание. Он поднялся от первого этажа и до крыши. Одна из рядом стоящих машин оплавилась, - рассказала «КП-Екатеринбург» очевидица ЧП.

Незамедлительно девушка вызвала пожарных. Они прибыли на место возгорания за несколько минут. И тут же принялись за работу.

Пожарные прибыли на место за несколько минут. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

- Я вызвала пожарных. Они приехали моментально. Их очень много. Как минимум шесть машин приехало. Сейчас пожарные тушат крышу, - добавила читательница.

Огонь успел охватить первые этажи и крышу. На данный момент спасатели работают на крыше бизнес-центра. Из многоэтажки никого не эвакуировали. По предварительной информации в пожаре никто не пострадал.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило.