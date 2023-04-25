Вертолет Ми-8 отправили тушить крупный пожар в поселке Сосьва

При этом пламя может перекинуться на учреждение и ближайшие жилые дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вертолет Ми-8 МЧС России отправили тушить крупный пожар в поселке Сосьва, где произошло возгорание вблизи больницы ФСИН. При этом пламя может перекинуться на учреждение и ближайшие жилые дома.

- Горят отходы дерево производства и рядом расположенные строения. Быстрому распространению огня способствуют порывы ветра и большое количество сухой растительности, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В региональном ГУФСИН уточнили, что в 15:30 поступила информация о том, что вблизи ЛИУ-23 возник природный пожар. Там подчеркнули, что огонь пытаются остановить спасатели из ведомственной пожарной части.

Ранее в уральском поселке Таежный лесной пожар перекинулся на жилые дома. Прибывшие на место спасатели установили, что пламенем объяты уже 21 помещение, 16 из которых - жилые.