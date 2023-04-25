В уральском поселке Таежный природный пожар перекинулся на 21 домо

К тушению привлечено более 30 человек и 10 единиц техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском поселке Таежный природный пожар перекинулся на жилые дома. Прибывшие на место спасатели установили, что пламенем объяты уже 21 помещение, 16 из которых - жилые.

Пожарные успели эвакуировать 27 человек, в числе троих детей, их всех отправили в пункты временного размещения.

- Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации возгорания. К тушению привлечено более 30 человек и 10 единиц техники. Кроме того, к месту пожара направлен вертолет МИ-8 МЧС России с водосливным устройством, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарные успели эвакуировать 27 человек, в числе троих детей. Фото: скриншот видео

Ранее стало известно, что участок трассы «Нижняя Синячиха – Ирбит» перекрыли днем 25 апреля из-за бушующего лесного пожара. По данным региональной Госавтоинспекции, автомобилисты временно не смогут попасть на отрезок с 31-го по 35-й километры. Как выяснилось, именно там произошло сильное задымление дороги.

- По этой причине значительно снижается видимость, проезд по этому участку стал небезопасным. На подъездах к месту перекрытия дежурят экипажи ДПС, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

Автоинспекторы предлагают водителям объезжать этот участок по автодороге «Коптелово - Костино - Невьянское».