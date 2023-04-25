По данным МЧС, огонь уничтожил 92 дома Фото: читатель «КП»

Страшный пожар практически уничтожил поселок Сосьва в Свердловской области. Огонь уже распространился на две тысячи квадратных метров.

«КП-Екатеринбург» связалась с жительницей поселка. По ее словам, в Сосьве сгорело более ста домов. Официально в МЧС России называют цифру - 92 дома. Также уже есть информация об одном погибшем.

- В обед, около 13:00, поступило сообщение в полицию, что пожар начался за пилорамой. Якобы, там кто-то пытался сжечь мусор. И из-за ветра все перешло на жилые дома. За четыре часа половина поселка сгорело. Режим ЧС объявили очень поздно. Уже во второй половине дня огонь перекинулся на колонию, - рассказала «КП-Екатеринбург» жительница Сосьвы.

По данным ГУФСИН Свердловской области из лечебно-исправительного учреждения ФСИН было эвакуировано 240 осужденных.

- Нам в поселке пока ничего не известно о жертвах. Пункт сбора организован в школе. Ущерб колоссальный. Это трагедия нереального масштаба. Все сотрудники колонии остались без работы, многие остались без жилья. Сейчас очень много собак бегают по улицам. А что случилось со скотом даже представить страшно. У многих были куры, коровы, свиньи. До сих пор пожар тушат, все гремит, - добавила местная жительница поселка.

К ликвидации пожара привлекается 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии Фото: читатель «КП»

Напомним, что пожар в Сосьве начался днем 25 апреля. В настоящее время в ликвидации пожара задействованы 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии.

- Стремительному распространению огня способствуют большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 метров в секунду, а также отдаление водоисточников. Для подачи воды к месту тушения проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 км, - уточнили в МЧС России.

Добавим, что в правительстве Свердловской области проработают вопросы, связанный с материальной поддержкой погорельцев.

По поручению губернатора в Сосьву направлены заместитель главы региона Азат Салихов и министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. Им поручено осуществлять координацию работы на месте. Также поставлена задача мобилизовать все службы, находящиеся в ведении Минздрава региона на случай необходимости.