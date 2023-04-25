В поселке Сосьва введен режим ЧС из-за пожара

На данный момент с пожаром борются 60 спасателей Фото: Иван МАКЕЕВ

В свердловском поселке Сосьва из-за бушующего пожара введен режим «Чрезвычайной ситуации». Огнем охвачены 50 строений. Об этом сообщили в МЧС России.

- Борьбу со стихией ведут с земли и с воздуха. Авиацией МЧС России совершен сброс 36 тонн воды. В готовность приведен пункт временного размещения населения, - рассказали в ведомстве.

На данный момент с пожаром борются 60 спасателей и 14 единиц техники. О пострадавших информации не поступало.

Напомним, что пожар начался днем 25 апреля. Он возник в поселке Сосьва вблизи больницы ФСИН. Пламя уже успело перекинуться на учреждение и рядом стоящие жилые дома. Для ликвидации пожара был отправлен вертолет Ми-8.

- Горят отходы дерево производства и рядом расположенные строения. Быстрому распространению огня способствуют порывы ветра и большое количество сухой растительности, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В областном ГУСИН рассказали, что информация о возгорании поступила в 15:30. Там подчеркнули, что огонь пытаются потушить спасатели из ведомственной пожарной части. Из лечебно-исправительного учреждения уже эвакуировали 240 осужденных.

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