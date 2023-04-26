К ликвидации пожара привлекается 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Утром, 26 апреля пожарные локализовали огонь в поселке Сосьва Свердловской области. Он охватил площадь в 9 тысяч квадратных метров и уничтожил 92 дома.

- Сотрудники МЧС России отстояли от огня порядка 1200 домов, - сообщили спасатели.

К ликвидации пожара привлекается 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии.

Пожар начался накануне, 25 апреля. Огонь быстро перекинулся на дома. Его распространению, по данным МЧС, способствовало большое количество сухой растительности, порывы ветра, достигавшие 20 метров в секунду, и отдаление водоисточников.

Огонь также охватил лечебно-исправительное учреждение. 240 осужденных были эвакуированы в Нижний Тагил. Местных жителей, чьи дома сгорели, разместили в школе.

- Ущерб колоссальный. Это трагедия нереального масштаба. Все сотрудники колонии остались без работы, многие остались без жилья. Сейчас очень много собак бегают по улицам. А что случилось со скотом даже представить страшно, - рассказывала «КП-Екатеринбург» жительница поселка.

Во время тушения пожара было обнаружено тело 62-летнего мужчины. Следователи устанавливают точную причину его смерти.

По поручению губернатора в Сосьву направлены заместитель главы региона Азат Салихов и министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. Им поручено осуществлять координацию работы на месте. Также поставлена задача мобилизовать все службы, находящиеся в ведении Минздрава региона на случай необходимости.

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