В Сосьве во время пожара погиб 62-летний мужчина

К ликвидации пожара привлекается 120 человек и 33 единицы техники Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В поселке Сосьва Свердловской области во время пожара погиб 62-летний мужчина. Его тело нашли при разборе завалов. Следователи проводят проверку.

- Серовским межрайонным следственным отделом проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств гибели указанного гражданина, - рассказали в СК по Свердловской области.

Для определения точной причины смерти мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в МЧС сообщили, что огнем в Сосьве повреждены 92 строения. К ликвидации пожара привлекается 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии.

Из-за бушующего пожара в Сосьве введен режим «Чрезвычайной ситуации».

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