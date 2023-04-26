В Сосьве во время пожара погиб 62-летний мужчина

К ликвидации пожара привлекается 120 человек и 33 единицы техники Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В поселке Сосьва Свердловской области во время пожара погиб 62-летний мужчина. Его тело нашли при разборе завалов. Следователи проводят проверку.
- Серовским межрайонным следственным отделом проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств гибели указанного гражданина, - рассказали в СК по Свердловской области.
Для определения точной причины смерти мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее в МЧС сообщили, что огнем в Сосьве повреждены 92 строения. К ликвидации пожара привлекается 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии.
Из-за бушующего пожара в Сосьве введен режим «Чрезвычайной ситуации».
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