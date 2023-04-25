Свердловский СК установит обстоятельства возникновения масштабных пожаров

На данный момент в тушении пожаров задействованы сотрудники МЧС
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Следственный комитет по Свердловской области установит обстоятельства возникновения масштабных пожаров в населенных пунктах региона. Так СУ СК проведет процессуальный проверки. Об этом сообщили в ведомстве.
- По фактам данных происшествий территориальными следственными органами СК России по Свердловской области по поручению руководства регионального следственного управления организованы процессуальные проверки, - рассказали в Следственном комитете.
В рамках проверок будет дана правовая оценка, в том числе и действиям должностных лиц, отвечающих за недопущение подобных ситуаций. По итогам проверочных мероприятий следствием СКР будут приняты процессуальные решения.
На данный момент в тушении пожаров задействованы сотрудники МЧС. Также на помощь им приходят представители других ведомств, муниципальных образований и волонтеры. Дополнительную сложность при ликвидации огня создают погодные условия – ветер и высокая температура.
Напомним, что пожары начались 25 апреля. Огонь распространился в поселке Сосьва, Карпинске, поселке Таежный и поселке Прогресс.
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