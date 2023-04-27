Из резервного фонда Свердловской области выделили 95 миллионов на помощь погорельцам из Сосьвы

Для людей, оставшихся без жилья, в поселке будет построен 60 квартирный дом Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Сосьве, пострадавшей от сильнейшего пожара, продолжается ликвидация последствия. Сегодня, 27 апреля, в поселок прибыл глава МЧС России, а также губернатор Свердловской области. В местном Доме Культуры они встретились с погорельцами.

- Принято решение – строить и восстанавливать, - сказал на встрече губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Для людей, оставшихся без жилья, в поселке будет построен 60 квартирный дом. Также будут построены индивидуальные модульные дома.

- Для осуществления различных выплат, положенных жителям, губернатором принято решение о выделении из резервного фонда правительства Свердловской области порядка 95 миллионов рублей, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.