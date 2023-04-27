Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 апреля 2023 6:36

Из резервного фонда Свердловской области выделили 95 миллионов на помощь погорельцам из Сосьвы

Также для них будут построены модульные дома и многоквартирный дом
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Для людей, оставшихся без жилья, в поселке будет построен 60 квартирный дом Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Для людей, оставшихся без жилья, в поселке будет построен 60 квартирный дом Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Сосьве, пострадавшей от сильнейшего пожара, продолжается ликвидация последствия. Сегодня, 27 апреля, в поселок прибыл глава МЧС России, а также губернатор Свердловской области. В местном Доме Культуры они встретились с погорельцами.

- Принято решение – строить и восстанавливать, - сказал на встрече губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Для людей, оставшихся без жилья, в поселке будет построен 60 квартирный дом. Также будут построены индивидуальные модульные дома.

- Для осуществления различных выплат, положенных жителям, губернатором принято решение о выделении из резервного фонда правительства Свердловской области порядка 95 миллионов рублей, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.