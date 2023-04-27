Для погорельцев из Сосьвы построят жилой дом на 60 квартир

Сегодня, 27 апреля, глава МЧС России и губернатор Свердловской области встретились с погорельцами Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Сосьве десятки жителей в минувший вторник остались без жилья. Сильный пожар разрушил больше 100 домов. Сегодня, 27 апреля, в поселок на вертолете прибыл глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Они провели координационное совещание по вопросу ликвидации последствий пожара.

- Евгений Куйвашев поставил задачу — восстановить жилой фонд в течение одного строительного сезона, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области. - В ближайшее время в Сосьве по решению губернатора начнется строительство 60-квартирного дома для погорельцев. В поселке также развернется строительство индивидуальных модульных жилых домов.

В Сосьве продолжается ликвидация последствий сильного пожара Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Также погорельцам помогут деньгами. Из резервного фонда правительства Свердловской области на это будет выделено больше 95 миллионов рублей. Помимо этого все пострадавшие получат временное жилье, лекарства, одежду и продукты.

- Еще одно поручение Евгения Куйвашева - Минсоцполитики подготовит по каждому случаю индивидуальный «паспорт семьи», - добавляют в департаменте информационной политики Свердловской области. - В таком документе должна быть полная информация - от количества членов каждой семьи до нанесенного ущерба и конкретных потребностей людей.

Добавим, что Сосьва не единственный поселок, пострадавший от пожаров в минувшие дни. По данным МЧС, всего в Свердловской области во вторник действовало шесть крупных техногенных пожаров. Помимо Сосьвы пламя подобралось также к поселку Таежный. В сумме по всей области из-за пожаров были уничтожены 178 строений. Среди них было 134 жилых дома, еще 32 нежилых. Также пострадали восемь дачных домов, магазин и кровля многоквартирного дома.

Борьбой с огнем по всей области занимались более 380 человек и 112 единиц техники. При помощи вертолетов на пламя было сброшено 60 тонн воды.