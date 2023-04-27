МЧС показали, как с высоты теперь выглядит Сосьва, в которой пожар разрушил 120 домов

Так выглядит Сосьва в Свердловской области спустя два дня после сильного пожара Фото: МЧС России

Пошел второй день после того, как в Сосьве разрушительный пожар уничтожил больше 100 жилых домов. Сегодня, 27 апреля, в поселок на вертолете прибыли глава МЧС России Александр Куренков, а также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- В ходе рабочей поездки Александр Куренков оценит, как организовано первоочередное жизнеобеспечение людей, чье жилье пострадало в результате пожаров, и проведет совещание по вопросам оказания помощи населению, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Вместе с этим МЧС сделали запись с вертолета с видом на Сосьву, какой она стала после пожара. На кадрах видно, что на месте многих жилых домов осталась лишь потемневшая от сажи земля. Некоторые дома, которые раньше стояли в окружении плотной застройки, теперь стоят в одиночестве. Всего в поселке огнем было уничтожено 120 домов. Об этом в эфире «Россия 24» рассказал глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров.

Добавим, что в среду, 26 апреля, представители региональной власти встречались с погорельцами. Семьям, лишившимся жилья и имущества, будет выплачена материальная помощь – до 300 тысяч рублей. Также впоследствии им будут помогать восстанавливать жилые дома, либо переезжать в другое жилье.