Министр и глава региона проведут совещание по вопросу ликвидации последствий пожаров Фото: департамент информполитики региона

Глава МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым вылетели в Сосьву, пострадавшую от пожара. Они встретятся с жителями поселка.

- В ходе рабочей поездки Александр Куренков оценит, как организовано первоочередное жизнеобеспечение людей, чье жилье пострадало в результате пожаров, - рассказали в МЧС России.

Также министр и глава региона проведут координационные совещание по вопросу ликвидации последствий пожаров, зафиксированных на территории Свердловской области и оказания помощи населению.

Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев принял решение о введении специального противопожарного режима на территории региона из-за сильных пожаров в нескольких населенных пунктах.

Самый большой пожар произошел в поселке Сосьва. Огонь удалось локализовать только к утру 26 апреля. По официальным данным, за все время огонь охватил площадь в девять тысяч квадратных метров и уничтожил 92 дома. Кроме того, по данным МЧС в огне погибли два человека.

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