Предположительно, пожилая женщина проживала в доме на улице Ленина. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Число жертв страшного пожара в Сосьве увеличилось до двух: во время разбора завалов на пепелище нашли обгоревшие останки человека. Предположительно, пожилая женщина проживала в доме на улице Ленина и какое-то время числилась пропавшей без вести.

- По указанию и.о. руководителя следственного управления Анатолия Дмитриевича Надбитова уголовные дела, возбужденные по статьям 109 и 293 УК РФ приняты к производству отделом по расследованию особо важных дел, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Пожар локализовали на площади в девять тысяч квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, что огонь, который разгорелся днем 25 апреля, стремительно распространился на жилые дома. Локализовать возгорание удалось только к утру 26 апреля на площади в девять тысяч квадратных метров. В населенном пункте объявили режим ЧС.

- В обед, около 13:00, поступило сообщение в полицию, что пожар начался за пилорамой. Якобы там кто-то пытался сжечь мусор. И из-за ветра все перешло на жилые дома. За четыре часа половина поселка сгорела. Режим ЧС объявили очень поздно. Уже во второй половине дня огонь перекинулся на колонию, - рассказывала «КП-Екатеринбург» жительница Сосьвы.

В МЧС рассказали, что стремительному распространению огня способствовали большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 метров в секунду, а также отдаление водоисточников. Для подачи воды к месту тушения проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью два километра.

Предположительно, пожар начался с лесопилки. Фото: Газанфар Мамедов

Как сообщил представитель регионального главка МВД Валерий Горелых, пожар мог начаться на одной из местных пилорам.

- По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, пожар вспыхнул из-за тлевшего на территории лесоперерабатывающего предприятия опила. Резкий порыв ветра мог послужить причиной распространения огня на жилой сектор, учреждение ГУФСИН и рядом находящуюся железнодорожную станцию, где стояли вагоны с пиломатериалами. В район ЧП прибыли представители правительства региона и министерства общественной безопасности. Более подробные и точные обстоятельства ЧС сейчас выясняют сотрудники полиции, МЧС и СКР, - сообщил Валерий Горелых.