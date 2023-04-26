Семья Натига Мамедова утверждает, что возгорание началось на соседней пилораме. Фото: Газанфар Мамедов

Сегодня, 26 апреля, спасатели продолжают бороться с пожаром в поселке Сосьва Свердловской области. По данным МЧС огонь охватил площадь в 9 тысяч квадратных метров и уничтожил 92 дома. В результате пожара погиб 62-летний мужчина. Местных жителей, оставшихся без крова, эвакуировали в школу №1 и Дом Культуры.

По данным МЧС, распространению пожара способствовало большое количество сухой растительности и сильные порывы ветра. По словам местных жителей, возгорание началось в районе пилорамы.

Огонь охватил площадь в 9 тысяч квадратных метров и уничтожил 92 дома Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Люди давно жалуются на работников пилорамы, что они сжигают свои отходы прямо на месте. Из-за этого уже были пожары, только не такие крупные, - рассказала «КП-Екатеринбург» местная жительница.

По словам дочери владельца пилорамы Натига Мамедова, 26 апреля мужчина явился в отделение полиции для дачи показаний.

- В СМИ пишут, что он в бегах. Это не так. У папы астма, поэтому он сегодня под утро на два часа был вынужден уехать в Серов, где воздух чище. После этого он сам пришел в полицию для дачи показаний, его допрашивают, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Самила Мамедова. - Пожар начался не на нашей пилораме, а на соседней. Оттуда огонь ветром перенесло на нашу пилораму. В результате чего их предприятие уцелело, а наше сгорело. Сотрудники той пилорамы сжигают опилки и горбыль (обрезь с бревен, - Прим. Ред.) на открытом поле. У нас же, как у организации, имеются договора с котельной села Кошай для утилизации отходов.

По словам сына Натига Мамедова Газанфара, сотрудники соседней лесопилки сжигают отходы на открытой местности. Фото: Газанфар Мамедов

По словам сына Натига Мамедова Газанфара, его отец владел лесопилкой около 16 лет. Самила Мамедова работает на пилораме бухгалтером. Она стала свидетелем возгорания 25 апреля.

- Около 13:00 я увидела дым на соседней пилораме, она расположена на параллельной улице. Сразу же начала звонить в МЧС. Пожарные прибыли на место через 40 минут. За это время огонь не только перешел на нашу территорию, но и на дома в поселке. До прибытия пожарных мы с ведрами воды пытались потушить возгорание, - добавляет Самила Мамедова.

Напомним, Следственный комитет России из-за пожара в Сосьве возбудил два уголовных дела по статьям 293 УК РФ «Халатность» и 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Пилорама Натига Мамедова сгорела полностью. Фото: Газанфар Мамедов

Как сообщил представитель регионального главка МВД Валерий Горелых, пожар мог начаться на одной из местных пилорам.

- По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, пожар вспыхнул из-за тлевшего на территории лесоперерабатывающего предприятия опила. Резкий порыв ветра мог послужить причиной распространения огня на жилой сектор, учреждение ГУФСИН и рядом находящуюся железнодорожную станцию, где стояли вагоны с пиломатериалами. В район ЧП прибыли представители правительства региона и министерства общественной безопасности. Более подробные и точные обстоятельства ЧС сейчас выясняют сотрудники полиции, МЧС и СКР, - сообщил Валерий Горелых.

Утром 26 апреля сотрудникам МЧС России удалось локализовать пожар. К ликвидации пожара привлекается 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии.

Пожар в поселке удалось локализовать утром 26 апреля. Фото: читательница «КП-Екатеринбург»

Погорельцам предоставят первую обязательную выплату в 10 тысяч рублей. Затем, как объясняют в департаменте информационной политики Свердловской области, выплаты будут рассчитываться по утрате имущества: до 100 тысяч рублей на человека, но не более 300 тысяч рублей на семью.

На данный момент в Сосьве работает «горячая линия» для жильцов, сгоревших домов. Пострадавшие в крупном пожаре могут позвонить но номерам:

— 8(343) 859-81-12 - Сафонова Нина Валерьевна, заместитель начальника отдела ЕДДС МКУ УГЗ и ХО СГО;

— 8-902-267-88-83 - Колесниченко Юрий Григорьевич, заведующий организационным отделом администрации Сосьвинского городского округа.

Подробнее о помощи пострадавшим вы можете прочитать здесь.

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