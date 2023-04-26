«Тело нашли на крыльце»: дочь погибшего в пожаре в Сосьве рассказала подробности трагедии

Пожар уничтожил 92 дома. Фото: читательница «КП-Екатеринбург»

В пожаре в Сосьве, который охватил площадь в 9 тысяч квадратных метров и уничтожил 92 дома, погиб 62-лтений мужчина. Об этом ранее сообщали в Следственном комитете по Свердловской области. «КП-Екатеринбург» удалось связаться с дочерью погибшего. Она рассказала, как все произошло.

- Мой отец жил на Толмачева 70. Это недалеко от места, где начался пожар. Я в другом городе живу, в Сосьве живет моя тетя – папина сестра. Дом папы сгорел еще вчера, но туда никого не подпускали, все было оцеплено. Я не могла до папы дозвониться. Сегодня дома на улице потушили. Утром тетя пошла к дому. Тело папы лежало на крыльце, она его опознала. Видимо, он хотел уйти из дома, но не смог, - рассказала «КП-Екатеринбург» дочь погибшего местного жителя.

Сильный пожар бушевал всю ночь Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

По словам еще одной жительницы Юлии, мужчина был на пенсии, с ним хорошо общались односельчане.

- Он был дружелюбный и общительный. Мою свекровь постоянно рыбой угощал. У него еще сын остался. Он вроде живет в Сосьве, но постоянно уезжает куда-то на заработки. Где он сейчас, не знаю, - добавляет женщина.

Напомним, пожар начался с пилорамы и быстро перекинулся на дома.

- Местные жители давно жалуются на работников пилорамы, что они в реку скидывает отходы и жгут. Пожары уже были до этого, только не такие крупные, - добавляет Юлия.

К утру пожар удалось локализовать. Спасатели отстояли около 1200 домов. Фото: читательница «КП-Екатеринбург»

Распространению огня, по данным МЧС, способствовало большое количество сухой растительности, порывы ветра, достигавшие 20 метров в секунду и отдаленное расположение водоисточников. На данный момент пожар удалось локализовать.

- Сотрудники МЧС России отстояли от огня порядка 1200 домов, - сообщили спасатели.

К ликвидации пожара привлекается 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии.

Вот что осталось от сгоревших домов. Фото: читательница «КП-Екатеринбург»

Местных жителей, оставшихся без жилья, эвакуировали в школу №1 и местный Дом культуры. Погорельцам предоставят первую обязательную выплату в 10 тысяч рублей. Далее специальная комиссия будет определять ущерб по каждому дому, от этого будет зависеть и размер компенсаций.

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