Пожарные по всей области ведут борьбу с огнем. Фото: МЧС по Свердловской области

В первый по-настоящему теплый день Средний Урал накрыли волна пожаров. Огонь не щадил ни леса, ни жилые дома, ни производственные площадки. Температура +23 градуса, сильный ветер и огромное количество сухой травы вместе сыграли роковую роль в деле распространения огня.

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ

Точки, где фиксировались сильные возгорания, появлялись на карте региона почти каждый час. Одно из первых тревожных сообщений пришло из поселка Таежный под Нижней Турой. Здесь огонь в считанные минуты охватил жилые строения.

Всего по данным на вечер 25 апреля пожарные тушили 21 строение, включая 16 жилых. Пожарные успели эвакуировать 27 человек, в числе троих детей, их всех отправили в пункты временного размещения.

- Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации возгорания. К тушению привлечено более 30 человек и 10 единиц техники. Кроме того, к месту пожара направлен вертолет МИ-8 МЧС России с водосливным устройством, - рассказывают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Чуть позже во вторник стало известно о перекрытии участка трассы «Нижняя Синячиха – Ирбит» с 31-го по 35-й километр на несколько часов. Из-за лесного пожара здесь произошло сильное задымление.

- По этой причине значительно снижается видимость, проезд по этому участку стал небезопасным. На подъездах к месту перекрытия дежурят экипажи ДПС, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

Опасный участок автолюбители объезжали по трассе «Коптелово - Костино - Невьянское».

Для тушения пилорамы в поселке Прогресс на станции Коуровка и вовсе пришлось привлекать пожарные поезд. Огонь за полчаса охватил производственное помещение на территории в 1500 квадратных метров. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

В Карпинске огонь перекинулся на жилые дома на улице Ленина. Фото: скрин видео

СИТУАЦИЯ НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ

К сложной ситуации подключились власти Свердловской области. Они включили в список тревожных территорий, на которых распространяется огонь Сосьву, Первоуральск, Таежный, Серов и Байкалово. Также горит Карпинск, где огонь охватил жилые дома.

По словам первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, для тушения пожаров и помощи людям задействованы все силы. На места ЧП вылетели вертолеты Ми-8.

- Представители министерства общественной безопасности выехали в Таёжный, министр лично уехал в Сосьву, начальник главного управления МЧС по Свердловской области Виктор Теряев в Первоуральске, сейчас также отправляется в Сосьву. Задействован вертолёт. На территории региона работают все силы областной группировки, федеральной группировки МЧС. Мы оперативно отрабатываем с главами территорий все вопросы, - рассказывает Алексей Шмыков.

По его словам, чаще всего большие пожары начинаются из-за неосторожного обращения с огнем.

Напомним, что с 15 апреля в Свердловской области действует особый противопожарный режим, по которому на улице нельзя разводить огонь.

- Обращаюсь ко всем жителям: в эти тёплые предпраздничные и праздничные дни максимально соблюдайте меры противопожарной безопасности. От этого зависит безопасность жилья, здоровье и жизнь ваша и ваших соседей, - напоминает Алексей Шмыков.

Вечером, 25 апреля, власти Свердловской области заявили, что погорельцам окажут материальную помощь.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!

Что делать, если увидел огонь в лесу

Сразу звоните и сообщайте о нем лесоохране: 8 (800) 100-94-00

Либо звоните по единому номеру экстренных служб: 112

КОНКРЕТНО

В пожароопасный сезон в лесах запрещается:

использовать открытый огонь (костры, мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев;

бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;

оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы вне предусмотренных специально для этого местах;

засорять леса отходами производства и потребления.

На участках, примыкающих к лесам, запрещается любое выжигание (хвороста, лесной подстилки, сухой травы и др.).

ВАЖНО!

Какие предусмотрены штрафы

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность.

Например, за брошенный горящий окурок, мангал в месте с подсохшей травой или засорение лесов отходами нарушителю, если это граждан (физическое лицо), грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей (ч. 1 ст. 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за аналогичное нарушение штраф значительно выше - от 100 до 400 тысяч рублей.

Если нарушение требований пожарной безопасности повлекло возникновение лесного пожара сумма штрафа для граждан - до 60 тысяч рублей, для организаций до 2 миллионов рублей (ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ).

Виновники лесных пожаров, причинивших значительный ущерб, несут уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

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