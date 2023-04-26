Пожары в Свердловской области, последние новости на сегодня

Сильный пожар в Сосьве бушевал всю ночь Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Жители Сосьвы до сих пор приходят в себя после того, что случилось в поселке во вторник, 25 апреля. Из-за жаркой погоды небольшой пожар разошелся до состояния разрушительной стихии и прошелся по нескольким кварталам Сосьвы. На фотографиях, сделанных квадрокоптером поздно вечером, десятки домов были объяты пламенем. Рассказываем, что происходит в поселке сегодня, 26 апреля.

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«ДОМА ЗАГОРАЛИСЬ, КАК СВЕЧКИ»

К утру в МЧС рассказали о том, что им удалось остановить распространение огня по поселку. Пламя локализовали на площади в 9000 квадратных метров. Для этого потребовались усилия 120 огнеборцев. В поселке работали 33 пожарные машины. При этом огнем были разрушены 92 строения.

- Сотрудники МЧС России отстояли у огня порядка 1200 домов, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Быстрому распространению огня способствовало большое количество сухой растительности, порывы ветра до 20 метров в секунду, а также отдаление водоисточников.

На месте пожара работало больше 30 пожарных машин Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Воду огнеборцам пришлось брать в реке Сосьва за два километра от места пожара. Для этого они проложили магистральные линии к реке.

- Мой дом в 500 метрах от очага находится, - рассказала «КП-Екатеринбург» жительница Сосьвы Ольга. – У сына на ноге палец сломан. Дома с ним сидим. Вчера все вещи собрали и были готовы эвакуироваться в любой момент. Очень быстро огонь шел в нашу сторону. Прямо, как свечки, дома загорались. Как по щелчку. Из-за сильного ветра огонь очень быстро по крышам распространялся. Мы и сейчас вещи не разобрали на всякий случай.

В двенадцатом часу утра, 26 апреля, над поселком все еще стоял дым. Пожарные машины по-прежнему проносились по улицам, а над самой Сосьвой кружили вертолеты. К этому моменту стало известно, как минимум, об одном погибшем. Тело 62-летнего мужчины нашли при разборе завалов одного из домов.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло в районе пилорамы под Сосьвой Фото: прокуратура Свердловской области

- Мой отец жил на улице Толмачева. Это недалеко от переулка Митина, где начался пожар, - рассказала «КП-Екатеринбург» дочь погибшего местного жителя. - Тело папы лежало на крыльце, его опознала моя тетя.

Также в социальных сетях местные жители пишут об исчезновении пенсионерки по имени Тамара, жительницы одного из домов на улице Ленина. О ее судьбе к настоящему моменту ничего не известно.

- Я была с нею знакома. Часто ее в магазинах встречала. Общительная такая женщина. Но, кажется, жила она одна, - поделилась Ольга.

ОТСТОЯЛИ У ОГНЯ СТАРИННУЮ ШКОЛУ

- Это какой-то апокалипсис был, - поделилась с «КП-Екатеринбург» местная жительница Ирина. – От улицы Ленина до улицы Митина четыре квартала повыгорали начисто. Улица Ленина сама по обе стороны сгорела, начиная от колонии. Пошел пожар откуда-то с пилорамы. И ветер был страшенный. Чудом вчера школу №4 отстояли. Это здание столетней давности. Дома за школой очень здорово пострадали.

Утром 26 апреля с жителями Сосьвы, потерявшими дома, встретился первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Встреча проходила в большом актовом зале. Свободных мест внутри практически не было. На встрече отметили, что сейчас будут решаться вопросы с расселением людей, восстановлением документов и банковских карт. Дома загорались так быстро, что не все успевали спасти личные вещи и важные бумаги.

- У меня дом сгорел дотла. Все! – рассказала «КП-Екатеринбург» участница встречи Татьяна. - За десять минут все сгорело. Я успела только прибежать и забрать документы.

Сейчас, по данным департамента информационной политики Свердловской области, в Сосьве уже составили первоочередной список жителей Сосьвы, лишившихся домов и имущества при пожаре.

- Ключевая задача сегодня – оперативно провести выплаты, которые возможно, разобраться с восстановлением документов и банковских карт, - сказал Алексей Шмыков.

Утром 26 апреля погорельцы встретились с представителями региональной власти

Как объяснили в департаменте, погорельцам предоставят первую обязательную выплату в 10 тысяч рублей. В дальнейшем в поселке начнет работать комиссия, которая будет оценивать ущерб по каждому домовладению.

- По результатам будут выплачены на каждую семью финансовые средства, положенные по закону, - сказали в департаменте информационной политики Свердловской области. - Также будут приниматься решения по строительству и восстановлению домовладений.

Сотрудник Следственного комитета России на месте происшествия в Сосьве Фото: СУ СКР по Свердловской области

Из-за дыма в поселке, региональный Минздрав сейчас организует переезд беременных женщин Сосьвы, а также людей с заболеваниями сердца и легких в медучреждения Серова, Краснотурьинска и Новой Ляли.

Добавим, что в Сосьву тем временем выехала группа следователей-криминалистов. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела. Одно из-за возможной халатности должностных лиц, не обеспечивших безопасность поселка в пожароопасный период (ст.293 УК РФ). Второе уголовное дело возбуждено из-за смерти мужчины во время пожара (ст. 109 УК РФ). Сотрудники областной прокуратуры взяли на контроль расследование уголовных дел.