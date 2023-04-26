Несколько десятков домов выгорело из-за пожара Фото: Юлия Чулочникова

Для жителей поселка Сосьва, которые во время сильного пожара 25 апреля потеряли свое имущество и жилье, заработали два номера «горячей линии». Позвонив по ним, они смогут проконсультироваться, как получить помощь.

- В местном Доме культуры также развернут центр помощи людям, куда можно обращаться с заявлениями на восстановление документов, банковских карт, с заявками на доставку воды и по многим другим вопросам, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области. - Задачу — обеспечить местных жителей всем необходимым на первый период — поставил первый заместитель губернатора Алексей Шмыков на заседании комиссии по ЧС, прошедшей 26 апреля.

По предварительной информации, огонь вспыхнул в районе местной пилорамы из-за того, что кто-то пытался сжечь опилки. В итоге огнем были разрушены 120 домов. Об этом в эфире «Россия 24» рассказал глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров.

- Около 120 домов пришли в негодность - полностью сгорели. Лишь 3-4 дома можно восстановить, - сказал Геннадий Макаров.

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СОСЬВЫ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОЖАРА:

— 8(343) 859-81-12 - Сафонова Нина Валерьевна, заместитель начальника отдела ЕДДС МКУ УГЗ и ХО СГО;

— 8-902-267-88-83 - Колесниченко Юрий Григорьевич, заведующий организационным отделом администрации Сосьвинского городского округа.