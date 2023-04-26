Семьи погорельцев в Сосьве получат материальную помощь - до 300 тысяч рублей

Утром, 26 апреля, с погорельцами встретились представители регионального правительства Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Сосьве на севере Свердловской области продолжается борьба с масштабным пожаром, начавшимся во вторник, 25 апреля, и уничтожившим больше 100 домов. Из-за этого без жилья и имущества остались десятки людей. Для них региональные власти сегодня, 26 апреля, запустили «Горячие линии».

- В местном Доме культуры также развернут центр помощи людям, куда можно обращаться с заявлениями на восстановление документов, банковских карт, с заявками на доставку воды и по многим другим вопросам, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

По предварительной информации, пожар начался в районе лесопилки Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

С погорельцами сегодня также встретились члены правительства Свердловской области. Они провели комиссию по ЧС.

- Первая помощь материальная будет оказана, - заявил по итогам заседания первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. – Это ключевой вопрос номер один. Второй - размещение. Самый главный вопрос, который волнует всех жителей и нас это, конечно, жилье. Сейчас в поселке оперативно организуется работа по доставке воды, по восстановлению электроснабжения именно по уцелевшим домам. Идет формирование сил и средств на зачистку уже пострадавших домовладений и решения тех вопросов, которые будут возникать. На летнее время – прорабатывается вариант размещения детей в наших загородных лагерях.

Если говорить про материальную помощь, то всем погорельцам изначально выплатят 10 тысяч рублей. Затем выплаты будут рассчитываться по утрате имущества.

- До 100 тысяч рублей на человека, но не более 300 тысяч рублей на семью, - объясняют в департаменте информационной политики Свердловской области.

После этого в Сосьве начнут решать вопрос с жильем для тех, кто остался без дома. Часть погорельцев решили остаться жить в поселке и восстановить свой дом. Другие решили переехать жить в другое место.

Сотрудники Следственного комитета России возбудили два уголовных дела после масштабного пожара в Сосьве Фото: СУ СКР по Свердловской области

По словам главы регионального управления МЧС в Свердловской области, о возгорании в Сосьве местной пожарной части стало известно во вторник, в 14.00 по местному времени.

- Поступила информация в дежурную часть о том, что на территории пилорамы происходит горение опилок, - сказал начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев. - Несмотря на то, что со стороны подразделений пожарной охраны все меры были приняты в полном объеме, к сожалению, не удалось огонь удержать. Он перекинулся на жилые строения.

По данным Виктора Теряева, в борьбе с огнем в Сосьве задействовано 142 сотрудника МЧС и 30 единиц техники.

Жители поселка, нуждающиеся в помощи и консультации, могут обращаться по следующим номерам телефона:

— 8(343) 859-81-12 - Сафонова Нина Валерьевна, заместитель начальника отдела ЕДДС МКУ УГЗ и ХО СГО;

— 8-902-267-88-83 - Колесниченко Юрий Григорьевич, заведующий организационным отделом администрации Сосьвинского городского округа.