Спасатели ведут борьбу с огнем второй день. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 26 апреля принял решение о введении специального противопожарного режима на территории региона из-за сильных пожаров в нескольких населенных пунктах. Соответствующий документ подписан в среду в первой половине дня.

Пожары в Свердловской области, последние новости на сегодня

- Режим повышенной готовности для органов управления и сил областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций вводится с 26 апреля, - рассказывают в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Глава региона поручил региональному министерству общественной безопасности обеспечить полную готовность всех подведомственных учреждений пожарной охраны, а также всех аварийно-спасательных формирований, которые могут подключить к тушению пожаров.

Также в указе Евгений Куйвашев настоятельно рекомендовал привести в готовность подразделения федеральной противопожарной службы.

Пожары охватили несколько населенных пунктов Свердловской области во вторник, 25 апреля, когда в регионе столбики термометров достигли отметки в +23 градуса. Быстром распространению огня способствовал сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и сухая трава в населенных пунктах.

Самый большой пожар произошел в поселке Сосьва. Огонь удалось локализовать только к утру 26 апреля. По официальным данным, за все время огонь охватил площадь в девять тысяч квадратных метров и уничтожил 92 дома. Кроме того, по данным МЧС в огне погиб мужчина.

Губернатор распорядился помочь погорельцам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ликвидируют пожар 120 спасателей и 33 единицы специальной техники, включая два пожарных поезда, вертолет Ми-8 МЧС РФ и Росгвардии. Сейчас жителей Сосьвы, оставшихся без крова, временно разместили в здании школы.

Власти решают вопросы погорельцев, решения будут принимать по каждой семье отдельно, заявки на помощь будут рассматривать адресно.

- У нас таких пожаров на территории области еще не было. Уверен, что следственные органы и правоохранительные ведомства найдут причину, и виновный в этом пожаре будет привлечен к ответственности, — заявил на встрече с жителями министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.

На днях погорельцам выплатят по 10 тысяч рублей - это первая обязательная выплата. В областном Минздраве смогли организовать переезд жителей поселка Сосьва с заболеваниями сердца, сосудов, легких, а также беременных женщин. Их доставили в больницы Серова, Новой Ляли и Краснотурьинска.

Видео пожара в Сосьве Свердловской области

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