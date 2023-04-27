Пожар в Сосьве мог вспыхнуть из-за тлевшего на пилораме опила

Фото: Юлия Чулочникова

Пожар в Сосьве могли вспыхнуть из-за тлевшего на одной из местных пилорам опила. Об этом заявил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

- По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, пожар вспыхнул из-за тлевшего на территории лесоперерабатывающего предприятия опила, - рассказала полковник Горелых. - Резкий порыв ветра мог послужить причиной распространения огня на жилой сектор, учреждение ГУФСИН и рядом находящуюся железнодорожную станцию, где стояли вагоны с пиломатериалами.

Более подробные и точные обстоятельства возникновения сейчас выясняют сотрудники полиции, МЧС и СКР. Следственный комитет из-за пожара в Сосьве возбудил два уголовных дела по статьям 293 УК РФ «Халатность» и 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, огонь охватил площадь в девять тысяч квадратных метров и уничтожил 92 дома. Два человека погибло.

Глава МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым 27 апреля вылетели в Сосьву, пострадавшую от пожара. Они встретятся с жителями поселка.

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