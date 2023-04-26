Погорельцам из Сосьвы отправят крупную партию гуманитарной помощи

Из Екатеринбурга в зону бедствия уже везут четыре тонны продуктовых наборов. Фото: фонд святой Екатерины

Погорельцам из Сосьвы, где несколько десятков человек лишились жилья из-за страшного природного пожара, отправят партию гуманитарной помощи. На нескольких машинах туда отправят продукты и вещи первой необходимости. Сбор и доставку организовал фонд святой Екатерины.

- Из Екатеринбурга в зону бедствия уже везут четыре тонны продуктовых наборов, две с половиной тонны бутилированной воды и 50 электрических плиток для приготовления еды. Машины приедут в Сосьву около десяти вечера в палаточный лагерь, - уточнили в пресс-службе фонда.

Погрузкой вещей занимались спортсмены из местной академии единоборств: несколько крепких парней управились с этой задачей всего за два часа.

Напомним, число жертв страшного пожара в Сосьве увеличилось до двух: во время разбора завалов на пепелище нашли обгоревшие останки человека. Предположительно, пожилая женщина проживала в доме на улице Ленина.

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