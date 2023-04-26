Погорельцам из Сосьвы отправят крупную партию гуманитарной помощи

Из Екатеринбурга в зону бедствия уже везут четыре тонны продуктовых наборов. Фото: фонд святой Екатерины
Погорельцам из Сосьвы, где несколько десятков человек лишились жилья из-за страшного природного пожара, отправят партию гуманитарной помощи. На нескольких машинах туда отправят продукты и вещи первой необходимости. Сбор и доставку организовал фонд святой Екатерины.
- Из Екатеринбурга в зону бедствия уже везут четыре тонны продуктовых наборов, две с половиной тонны бутилированной воды и 50 электрических плиток для приготовления еды. Машины приедут в Сосьву около десяти вечера в палаточный лагерь, - уточнили в пресс-службе фонда.
Погрузкой вещей занимались спортсмены из местной академии единоборств: несколько крепких парней управились с этой задачей всего за два часа.
Напомним, число жертв страшного пожара в Сосьве увеличилось до двух: во время разбора завалов на пепелище нашли обгоревшие останки человека. Предположительно, пожилая женщина проживала в доме на улице Ленина.
К ЧИТАТЕЛЮ:
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru