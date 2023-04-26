На станции Сосьва сгорел вагон с лесоматериалами

Фото: Уральская транспортная прокуратура

На станции Сосьва 26 апреля сгорел вагон с лесоматериалами. На место выехал Серовский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.

- Возгорание пришло с поселка Сосьва, - рассказали в прокуратуре. - Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности.

По данным ведомства, во время возгорания никто не пострадал. Частично пострадала инфраструктура РЖД.

Напомним, утром 26 апреля пожарные локализовали огонь в поселке Сосьва Свердловской области. Он охватил площадь в 9 тысяч квадратных метров и уничтожил 92 дома. К ликвидации пожара привлекается 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии.

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