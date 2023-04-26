Пожарные поезда СвЖД помогают бороться с природными возгораниями в Свердловской области и Пермском крае

Зона обслуживания одного поезда – от 100 до 600 км. Фото: пресс-служба СвЖД

25 апреля Свердловская железная дорога направила шесть пожарных поездов для оказания помощи подразделениям МЧС в тушении пожаров на территории Свердловской области и Пермского края.

Пожарные поезда станций Кузино и Екатеринбург-Сортировочный оказывают подразделениям МЧС помощь в ликвидации крупного пожара в поселке Прогресс близ Коуровки (горит пилорама, существует угроза распространения огня на жилой сектор).

Со станции Егоршино спецсостав отправился на станцию Карпунино, чтобы помочь спасателям бороться с огнем в близлежащем поселке Таежный.

Команда пожарного поезда Серов-Сортировочный помогла подразделениям МЧС тушить сухую траву на участке, прилегающем к станции Серов. Выполнив свою часть задачи, далее отправились на помощь коллегам из МЧС в Сосьву.

В тушении природных возгораний на перегоне Карелино – Косолманка сегодня участвовал пожарный поезд со станции Смычка, на перегоне Шумково – Лек работал спецсостав станции Кунгур.

Общая вместимость цистерн-водохранилищ одного пожарного поезда – более 120 кубометров, что сопоставимо с 50 пожарными автоцистернами. Благодаря этому, пожарные расчеты МЧС существенно экономят время на поиске источников воды и ее доставке автотранспортом. При этом зачастую подъехать максимально близко к очагам возгораний возможно только по железной дороге.

На ключевых станциях Свердловской магистрали дислоцирован 21 пожарный поезд. Зона обслуживания одного поезда – от 100 до 600 км по железным дорогам общего пользования. Готовность к отправлению с места стоянки в любое время суток составляет 10 минут после получения приказа. Все пожарные поезда аттестованы как противопожарные формирования с круглосуточным дежурством для проведения неотложных работ на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД», а также на других объектах по запросу МЧС России. Они активно привлекаются для оказания помощи в тушении природных и иных пожаров вблизи железной дороги.