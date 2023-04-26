В Свердловскую область приехал замминистра МЧС России Илья Денисов

Борьбу с огнем ведут более 380 человек и 112 единиц техники Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Свердловскую область после нескольких серьезных пожарах в муниципалитетах региона 26 апреля приехал замминистра МЧС России Илья Денисов. Вместе с оперативной группой он будет координировать работу по тушению пожаров и оказанию помощи пострадавшим жителям. Об этом сообщили в официальном telegram-канале МЧС России.
- На данный момент в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева пожары локализованы, продолжаются работы по ликвидации возгораний, - рассказали в МЧС.
На пожарах работают более 380 человек и 112 единиц техники.
Напомним, по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева все коммунальные, энергетические и газовые службы с 25 апреля находятся в режиме повышенной готовности в связи с пожарами в населенных пунктах региона.
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