В Сосьве спасатели потушили пожар, который охватил поселок еще днем 25 апреля

В 18:45 открытое горение на пожаре в поселке Сосьва ликвидировано Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сосьве пожарные наконец справились с огнем, который охватил поселок еще днем 25 апреля. Вечером 27 апреля открытое горение, которое было локализовано на площади девяти тысяч «квадратов».

- В 18:45 открытое горение на пожаре в поселке Сосьва ликвидировано. Пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Сосьве из-за масштабного пожара, который уничтожил десятки домов, СК задержал двух человек, которые могут быть причастны к этому ЧП. Так, под подозрение попали 29-летний мужчина, осуществляющий управленческие функции на местной пилораме, а также 40-летний сотрудник местной администрации, отвечающий за пожарную безопасность.