СКР задержал двух человек после масштабного пожара в Сосьве

Возбуждено три уголовных дела. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Сосьве из-за масштабного пожара, который уничтожил десятки домов, СК задержал двух человек, которые могут быть причастны к этому ЧП. Так, под подозрение попали 29-летний мужчина, осуществляющий управленческие функции на местной пилораме, а также 40-летний сотрудник местной администрации, отвечающий за пожарную безопасность.

Возбуждено три уголовных дела по статьям 293 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек», 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», 219 УК РФ «Халатность».

- В настоящее время с подозреваемыми проводятся необходимые следственные мероприятия. Продолжается также проведение комплекса других следственных действий, осуществляемых сотрудниками территориального следственного отдела, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

Под подозрение попали управляющий пилорамы и сотрудник местной администрации Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в установлении обстоятельств ЧС в поселке Сосьва активное участие принимают не только сотрудники районной полиции.

- В пострадавшем от огня населенном пункте продолжает круглосуточную работу передвижной пункт территориального ОВД по приему обращений граждан, в том числе по вопросам бесплатного восстановления паспортов, водительских удостоверений и ПТС. Фактов мародерства и нарушений общественного порядка не допущено, - добавил полковник Горелых.

Напомним, крупный пожар в свердловском поселке Сосьва, уничтоживший 114 жилых домов и унесший жизни двух человек, не оставил равнодушными жителей многих уголков России. Сейчас в небольшой уральский поселок активно отправляют гуманитарную помощь.