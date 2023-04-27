«Машины приезжают каждые полчаса»: гуманитарная помощь для погорельцев в Сосьве идет со всей России

Часть волонтеров занимается сортировкой поступающих вещей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крупный пожар в свердловском поселке Сосьва, уничтоживший 114 жилых домов и унесший жизни двух человек, не оставил равнодушными жителей многих уголков России. Сейчас в небольшой уральский поселок активно отправляют гуманитарную помощь.

Напомним, согласно основной версии, возгорание началось на местной пилораме 25 апреля. За считанные часы огонь распространился на жилые дома. Локализовать его удалось лишь к утру 26 апреля.

Пожар уничтожил 92 дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сбор гуманитарной помощи для погорельцев организовали в местном Доме культуры. Здесь местные жители, у которых сгорело имущество, могут получить вещи первой необходимости. Еда, медикаменты, одеяла, подушки, одежду и даже и кухонную утварь.

В огне погибли два человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОТКЛИКНУЛИСЬ ВСЕ РЕГИОНЫ

Гуманитарная помощь поступает со всей страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Откликнулись, можно сказать, все регионы, - рассказывает «КП-Екатеринбург» депутат Думы Сосьвинского городского округа Алена Телегина. - Машины [с гуманитарной помощью] приезжают каждые полчаса. Мы даже не успеваем все разбирать. У нас сформированы группы волонтеров: кто-то относит коробки и пакеты из машин в здание, кто-то внутри разбирает одежду, средства гигиены, делит вещи на категории.

Активное участие в обеспечении жителей Сосьвы всем необходимым принимает и региональное отделение Красного Креста.

Оценивать ущерб от пожара будет специальная комиссия Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сегодня мы приехали в Сосьву, чтобы доставить вещи первой необходимости с оперативного склада Красного Креста, предназначенного на случай ЧС, - рассказала «КП-Екатеринбург» председатель Свердловского отделения Российского Красного Креста Ирина Левина. - Сегодня мы выясняем те потребности, которые есть дополнительно. Делается все для того, чтобы помочь людям адресно.

В Доме культуры пострадавшие от пожара также могут заполнить заявление на получение компенсации от правительства области. Там дежурят представители Министерства соцсполитики.

РАЗМЕСТИЛИСЬ У ДРУЗЕЙ И РОДСТВЕННИКОВ

Стоит заметить, что местным жителям, оставшимся без крыши над головой, предлагалось временно разместиться в первой школе, но, по словам депутата Алены Телегиной, ни один из погорельцев за этим туда так и не обратился. Местные жители предпочли остановиться на ночлег у друзей и родственников.

- Мы с мужем жили в доме на улице Пушкина. На ней пожар прекратился. Но дома у нас больше нет. Разместились в квартире у сына. Здесь взяли кое-какие вещи, чайник. Пока, честно говоря, все в растерянности. Это большое горе для всех. Большое спасибо всем, кто помогает, - рассказала Ольга, местная жительница, обратившаяся в пункт временного размещения.

По словам нашей собеседницы, в первый день после ЧП некоторые люди, лишившиеся домов, решили укрыться в местной поликлинике.

- Я там работаю, сама туда и пошла. Люди ночевали на кушетках в палатах, - вспоминает Ольга.

Напомним, погорельцам предоставят первую обязательную выплату в размере 10 тысяч рублей. В дальнейшем в поселке начнет работать комиссия, которая будет оценивать ущерб по каждому домовладению.

Огонь уничтожил 92 дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Одно из-за возможной халатности должностных лиц, не обеспечивших безопасность поселка в пожароопасный период (ст.293 УК РФ). Второе уголовное дело возбуждено из-за смерти мужчины во время пожара (ст. 109 УК РФ). Расследование обоих уголовных дел находится на контроле у областной прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Половина поселка сгорела за 4 часа: жительница Сосьвы - о пожаре, уничтожающем все на своем пути. В результате страшного пожара в Сосьве погиб человек (подробнее)

В Сосьве из-за природного пожара эвакуировали 240 осужденных больницы ФСИН. По предварительным данным, пострадавших среди них нет (подробнее)

Для погорельцев из Сосьвы построят жилой дом на 60 квартир. Пока его строят, погорельцев разместят во временном жилье (подробнее)