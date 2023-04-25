Под Екатеринбургом огонь охватил пилораму в большом поселке

Огонь охватил пилораму. Фото: паблик "Инцидент Первоуральск"

Первый по-настоящему теплый день в Свердловской области запомнится большими пожарами в сельской местности и в лесополосе.

Так, 25 апреля в поселке Прогресс под Первоуральском огонь охватил площадь в 1500 квадратных метров. Здесь горит сухая трава, а также пилорама.

В поселке Прогресс сейчас в борьбе с огнем задействованы 57 человек и 14 единиц техники.

- МЧС России нарастили группировку сил и средств на месте пожара в поселке Прогресс, - рассказывают в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

К ситуации подключилось руководство региона. Так, первый зам главы области Алексей Шмыков поручил министерству общественной безопасности оказать всю необходимую поддержку в ликвидации пожара и его последствий.

- Месту пожара направлен пожарный поезд. Информация о пострадавших отсутствует, - подчеркнули в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Также содействие спасателям поручено оказать мэрии Первоуральска. Чиновники направили к месту пожара машины для доставки воды. Сегодня на месте пожара проведут экстренное заседание комиссии по ЧС.

Сейчас в поселке постоянно проживают 1900 человек, он расположен на железнодорожной станции «Коуровка» на ветке Екатеринбург – Пермь. Здесь расположены пилорамы, база отдыха на берегу реки Чусовая, Коуровская обсерватория.

Отметим, что в Свердловской области перекрыт участок трассы «Нижняя Синячиха – Ирбит из-за сильного лесного пожара. Для автомобилистов заблокирован участок с 31 по 35-й километры дороги.

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