В поселке Сосьва практически восстановили электроснабжение

В населенном пункте работают ремонтные бригады. Фото: министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов

В поселке Сосьва, который серьезно пострадал от природного пожара, практически восстановили электроснабжение. В населенном пункте работают ремонтные бригады в количестве 22 человек и трех единиц техники, создан противоаварийный запас оборудования и материалов, включая электрогенераторы

- До конца этого дня будут восстановлены две ветки линии электропередачи напряжением 6 кВ. С утра 27 апреля начнется поэтапная подача электроэнергии на участки, возгорание на которых будет ликвидировано, - заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Подача электроэнергии на скважины для обеспечения водой жителей и пожарных организована от уцелевших линий электропередачи.

Напомним, в Сосьве продолжается борьба с масштабным пожаром, начавшимся во вторник, 25 апреля, и уничтожившим больше 100 домов. Из-за этого без жилья и имущества остались десятки людей.

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