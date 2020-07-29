2020-07-29T17:05:15+03:00
Происшествия

Силовики закончили расследование по делу «уктусского стрелка», обвиняемого в убийстве девушек

Изрешеченные пулями тела Ксении Салтановой и Натальи Кузнецовой нашли на Уктусе в августе 2018 года
Евгений СТОЯНОВ
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Александр Александров признал свою вину. Правда, сделал он это не сразу, а после допроса и проверки на полиграфеАлександр Александров признал свою вину. Правда, сделал он это не сразу, а после допроса и проверки на полиграфеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел закончили предварительное следствие по делу «уктусского стрелка» Александра Александрова, обвиняемого в хладнокровном убийстве 29-летней Ксении Салтановой и 28-летней Натальи Кузнецовой на горнолыжном склоне. Все произошло в конце августа 2018 года на склоне Уктуса в Екатеринбурге. Тогда грибники нашли изрешеченные пулями тела двух девушек. Ксения была уже мертва, а за жизнь Натальи врачи боролись пять дней. К сожалению, девушка умерла в больнице, не придя в сознание.

- Следователи завершили предварительное следствие по этому делу. Сейчас обвиняемый Александр Александров знакомится с материалами дела. Как только это произойдет и прокуратура утвердит обвинительное заключение, дело передадут в суд, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Дмитрий Ушаков, представляющий интересы Алины Солтановой – мамы погибшей Ксении.

Дмитрий Ушаков предполагает, что дело может быть передано в суд уже в августе.

Напомним, обвиняемого в хладнокровном убийстве искали больше года. За помощь в поимке убийцы силовики объявляли награду в один миллион рублей, а убитые горем родители жертв даже обращались за помощью к экстрасенсам.

Силовики комментировали информацию о расследовании уголовного дела крайне неохотно. Долго был неизвестен даже тип оружия, из которого в девушек выпустили восемь пуль. После поимки обвиняемого начальник первого отдела по расследованию особо важных дел Сергей Мальцев рассказал «КП», как удалось выйти на след загадочного стрелка. Для этого пришлось тщательно изучить оружейные форумы в интернете.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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