2019-12-10T15:31:25+03:00
Происшествия

Ему было без разницы кого убивать: появилось видео задержания подозреваемого в убийстве девушек на Уктусе

Алексея Александрова поймали по пути на завод имени Калинина, где он работает инженером
Олег ГАЛИМОВ
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Алексей ранее не был судим. Фото: СОЦСЕТИАлексей ранее не был судим. Фото: СОЦСЕТИ
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Следственный комитет и ГУ МВД по Свердловской области впервые прокомментировали задержание 34-летнего Алексея Александрова, которого подозревают в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус. Ксения Солтанова и Наталья Кузнецова были застрелены в ночь на 26 августа 2018 года.

Все это время «снайпер» оставался на свободе и жил вместе с женой и маленьким сыном. Как выяснилось, в его квартире нашли части пневматической винтовки, из которой он расстрелял девушек. Завтра ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следствие будет просить суд отправить его под стражу.

Алексей женат, у него есть трехлетний сын. Фото: СОЦСЕТИ

Алексей женат, у него есть трехлетний сын. Фото: СОЦСЕТИ

- Неопровержимые улики, собранные в ходе следствия, а также проведённое старшим экспертом отдела криминалистики областного СК России психофизиологическое исследование при помощи «полиграфа» позволили получить от подозреваемого признание об обстоятельствах убийства девушек. В ближайшее время подозреваемому планируется предъявить обвинение по статье «убийство двух лиц», - рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУК СКР по Свердловской области Сергей Мальцев.

На допросе Александров вел себя вальяжно и признал вину лишь после того, как попался на полиграфе.

Задержание убийцы с Уктуса.Видео: ГУ МВД по Свердловской области и СУ СКР по Свердловской области

- На фигуранта громкого дела представители МВД вышли, получив информацию, что некий мужчина приобрёл составляющие части к пневматической винтовке калибра 6,35. Данный тип оружия совпал с тем, из которого убили женщин. По предварительным сведениям, к стрельбе по людям злоумышленник начал тщательно готовится примерно за месяц до ЧП. Кто конкретно станет жертвой, вероятно, особого значения не имело.

Ксении Солтановой было 28 лет. Девушка занимала высокую должность в Сбербанке. Фото: СОЦСЕТИ

Ксении Солтановой было 28 лет. Девушка занимала высокую должность в Сбербанке. Фото: СОЦСЕТИ

Наташа Кузнецова. Фото: СОЦСЕТИ

Наташа Кузнецова. Фото: СОЦСЕТИ

- К месту будущей расправы ездил на велосипеде, там же испытывал «ствол», производил съёмку территории при помощи квадрокоптера. Скорость пули, кстати, из использованного задержанным оружия в несколько раз больше, чем, к примеру, у ПМ, - отметил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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