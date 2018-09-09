2018-09-09T10:17:13+03:00
Происшествия

После убийства двух девушек на Уктусе полиция проверила местных жителей на наличие пневматического оружия

Сейчас силовики отрабатывают три версии случившегося
Олег Галимов
Поделиться:
Ксения и Наталья часто проводили свободное время на склоне горы. Фото: Олег Галимов/соцсетиКсения и Наталья часто проводили свободное время на склоне горы. Фото: Олег Галимов/соцсети
Изменить размер текста:

Более двух недель прошло с нападения на двух девушек на горнолыжном комплексе Уктус в Екатеринбурге. Официальные представители СКР и МВД продолжают хранить молчание и не раскрывают ход расследования.

Тела 29-летней Ксении и 28-летней Натальи были найдены в чаще леса утром 26 августа. К тому моменту Ксения была уже мертва, а ее подруга скончалась через неделю в реанимации.

На данный момент известно, что девушки были знакомы более 10 лет, так как вместе учились в Юридической академии. Последнее время Ксения работала в Сбербанке, а Наталья устроилась на новую работу секретаря лишь за 10 дней до нападения.

Сейчас силовики проверяют всех знакомых девушек и устанавливают, были ли их мобильные телефоны зафиксированы в районе Уктуса 25 августа.

Местные жители до сих пор не могут поверить, что в нескольких метрах от их домов убили двух девушек. Фото: Google maps

Местные жители до сих пор не могут поверить, что в нескольких метрах от их домов убили двух девушек. Фото: Google maps

Корреспондент «Комсомолки» опросил жителей близлежащих к горе частных домов на улице Зимней и выяснил, что сыщики опросили буквально каждого местного жителя, а также поинтересовались, нет ли у них пневматического оружия.

- Пришли полицейские и рассказали, что на двух девушек напали и у них травмы головы, - рассказал «КП-Екатеринбург» житель Уктуса Владимир С. - Сразу же стали спрашивать меня про пневматику. Я вынес и показал свое ружье. Я, неверное, единственный на этой улице у кого есть оружие, но живу тут 15 лет и это первый подобный случай. Если убийца действительно стрелял из пневматики, то по ружью или пистолету его не вычислить. Чтобы из такого убить, нужно стрелять в глаза.

Другие местные жители отметили, что по пятницам и субботам на Уктусе часто запускают фейерверки, поэтому вряд ли кто-то мог слышать звуки выстрелов в тот вечер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Приехало много полиции, работают следователи»: на горнолыжном комплексе Уктус нашли тела двух женщин (Подробнее)

В Екатеринбурге простились с убитой на Уктусе девушкой (Подробнее)

Трагедия на Уктусе в Екатеринбурге: спустя неделю после стрельбы умерла вторая девушка (Подробнее)

На Урале убийцу двух девушек на Уктусе ищут в списке их телефонных контактов (Подробнее)

Полиция ищет ружье, из которого преступник застрелил двух девушек на Уктусе (Подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
За первые два часа явка на выборах в Гордуму Екатеринбурга составила 3,23%
Бывшая сотрудница екатеринбургской полиции завоевала титул «Мисс совершенство» на конкурсе красоты
В Екатеринбурге нашлась бабушка, потерявшая память
Дочь уральского олигарха Настя Кудри лишилась двух пальцев в аварии
В Екатеринбурге запретят остановку на четырех улицах
По дороге из Каменска-Уральского в Екатеринбург перевернулась иномарка с полицейским
На екатеринбургском мини-рынке продавали собачатину
В день екатеринбургских выборов будут работать более тысячи спасателей
Пассажиры поездов дальнего следования теперь могут заказывать завтраки, обеды и ужины через проводника
Такие разные прохожие: в Нижнем Тагиле двое парней напали на полицейского, а третий его спас
В выходные жители Екатеринбурга будут осваивать живопись в парке
Временный мэр Нижнего Тагила назначил своего заместителя по финансам
В лесах Серова уже почти неделю ищут пропавшего грибника
В Екатеринбурге уничтожили 18 тонн нелегальных персиков и нектаринов
На Урал прилетела заместитель генсека ООН Алисон Смейл
Дизайнеры из Екатеринбурга презентуют свои работы на выставке в Париже
Полиция Полевского спасла заблудившегося в лесу грибника
На Урале оштрафовали дебоширку, которая пыталась закурить в самолете Екатеринбург-Пекин
В Екатеринбурге будут судить юношу, который разменивал в магазинах фальшивые купюры