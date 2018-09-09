После убийства двух девушек на Уктусе полиция проверила местных жителей на наличие пневматического оружия

СЕГОДНЯ 10:12 2018-09-09T10:17:13+03:00

Ксения и Наталья часто проводили свободное время на склоне горы. Фото: Олег Галимов/соцсети

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Более двух недель прошло с нападения на двух девушек на горнолыжном комплексе Уктус в Екатеринбурге. Официальные представители СКР и МВД продолжают хранить молчание и не раскрывают ход расследования.

Тела 29-летней Ксении и 28-летней Натальи были найдены в чаще леса утром 26 августа. К тому моменту Ксения была уже мертва, а ее подруга скончалась через неделю в реанимации.

На данный момент известно, что девушки были знакомы более 10 лет, так как вместе учились в Юридической академии. Последнее время Ксения работала в Сбербанке, а Наталья устроилась на новую работу секретаря лишь за 10 дней до нападения.

Сейчас силовики проверяют всех знакомых девушек и устанавливают, были ли их мобильные телефоны зафиксированы в районе Уктуса 25 августа.

Местные жители до сих пор не могут поверить, что в нескольких метрах от их домов убили двух девушек. Фото: Google maps

Корреспондент «Комсомолки» опросил жителей близлежащих к горе частных домов на улице Зимней и выяснил, что сыщики опросили буквально каждого местного жителя, а также поинтересовались, нет ли у них пневматического оружия.

- Пришли полицейские и рассказали, что на двух девушек напали и у них травмы головы, - рассказал «КП-Екатеринбург» житель Уктуса Владимир С. - Сразу же стали спрашивать меня про пневматику. Я вынес и показал свое ружье. Я, неверное, единственный на этой улице у кого есть оружие, но живу тут 15 лет и это первый подобный случай. Если убийца действительно стрелял из пневматики, то по ружью или пистолету его не вычислить. Чтобы из такого убить, нужно стрелять в глаза.

Другие местные жители отметили, что по пятницам и субботам на Уктусе часто запускают фейерверки, поэтому вряд ли кто-то мог слышать звуки выстрелов в тот вечер.

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