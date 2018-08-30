В Екатеринбурге простились с убитой на Уктусе девушкой
Сегодня в Екатеринбурге простились с 29-летней Ксенией. Девушка была убита вечером 25 августа на горно-лыжном комплексе Уктус, где находилась с подругой Натальей. Вторая девушка сейчас находится в реанимации ГКБ № 24.
Знакомые девушек не могут поверить в случившееся. Фото: соцсети
По информации «КП-Екатеринбург», Наталья в крайне тяжелом состоянии с неблагоприятным прогнозом. До этого сообщалось, что девушку доставили в больницу с проломленным черепом.
Наталья находится в реанимации с травмой головы. Фото: соцсети
Девушки были близкими подругами, так как вместе учились в Юридической академии.
Официальные представители силовых структур по-прежнему не комментируют произошедшее на окраине уральской столицы.