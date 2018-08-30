В Екатеринбурге простились с убитой на Уктусе девушкой

СЕГОДНЯ 16:53 2018-08-30T16:57:55+03:00

Убийца до сих пор на свободе. Фото: соцсети

Ксении было 29 лет

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Сегодня в Екатеринбурге простились с 29-летней Ксенией. Девушка была убита вечером 25 августа на горно-лыжном комплексе Уктус, где находилась с подругой Натальей. Вторая девушка сейчас находится в реанимации ГКБ № 24.

Знакомые девушек не могут поверить в случившееся. Фото: соцсети

По информации «КП-Екатеринбург», Наталья в крайне тяжелом состоянии с неблагоприятным прогнозом. До этого сообщалось, что девушку доставили в больницу с проломленным черепом.

Наталья находится в реанимации с травмой головы. Фото: соцсети

Девушки были близкими подругами, так как вместе учились в Юридической академии.

Официальные представители силовых структур по-прежнему не комментируют произошедшее на окраине уральской столицы.