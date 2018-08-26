"Приехало много полиции, работают следователи": на горно-лыжном комплексе Уктус нашли тела двух женщин
Тревожные новости пришли средь бела дня в воскресенье. По словам очевидцев, кто-то напал и убил двух женщин на территории горно-лыжного комплекса Уктус, что на юге Екатеринбурга.
"На территории глк Уктус много полиции, в лесу убили двух женщин", - сообщают посетители компеклса в сети Интернет.
В полиции пока не комментируют случившееся. Однако делом уже занимается Следственный комитет России. Его сотрудники обещали прокомментировать ситуацию позже. По предварительной информации, у обеих девушек черепно-мозговые травмы. При этом одна из них все-таки выжила и сейчас находится в реанимации больницы.
- Сейчас там полный лес следователей, собаки, ходят с металлоискателями, тело увезли в пакете, - рассказал очевидец. - Территорию происшествия не огородили
Мы будем следить за развитием событий.
Расследованием занимается Следственный комитет России. Фото: Евгений Черемных