2018-08-28T22:43:05+03:00
Происшествия

«У нее дыра в черепе»: врачи рассказали о состоянии девушки, выжившей после нападения на Уктусе

Сейчас она находится в коме
Олег Галимов
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В реанимацию не пускают даже родственниковВ реанимацию не пускают даже родственниковФото: Олег Галимов
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В прошедшую субботу на горно-лыжном комплексе Уктус были найдены две девушки: одна скончалась до приезда медиков, вторая – в тяжелом состоянии находится в реанимации ГКБ №24.

По неподтвержденной информации, в одну из девушек стреляли, а вторую - ударили по голове.

Тела девушек нашли справа от лыжного склона

Тела девушек нашли справа от лыжного склона

Как стало известно «КП-Екатеринбург», выжившая девушка находится под постоянным присмотром врачей отделения анестезиологии-реанимации, в котором посещать пациентов запрещено.

- Девушка впала в кому, ее состояние оценивается как критическое. Известно точно, что доставили ее с дырой в черепе, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в больнице.

Позже эту информацию подтвердили и врачи приемного отделения хирургии.

- Да, она в реанимации. На днях приезжала ее мать, но врачи не пустили ее к дочери, - пояснили в отделении.

Отметим, что официальные представители силовых структур пока не комментируют произошедшее. По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по Свердловской области Александра Шульги, все подробности инцидента станут известны, когда на это дадут санкцию следователи.

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