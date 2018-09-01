В Екатеринбурге скончалась вторая девушка, пострадавшая в нападении на Уктусе

СЕГОДНЯ 15:18 2018-09-01T15:21:35+03:00

Врачи неделю боролись за ее жизнь

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Сегодня в реанимации ГКБ № 24 Екатеринбурга скончалась 28-летняя Наталья – вторая пострадавшая в нападении на горнолыжном комплексе Уктус. Эту информацию «КП-Екатеринбург» подтвердил источник в больнице.

Все произошло вечером 25-августа, когда Наталья вместе со своей 29-летней подругой Ксенией отправились в лесной массив встречать рассвет.

Ксения скончалась на месте преступления. Фото: соцсети

На данный момент известно, что девушки часто приходили в эти места, чтобы полюбоваться природой. В тот вечер подруги заказали себе пиццу, а когда получили, ушли на правый от фуникулера склон.

Место, где нашли тела девушек. Фото: Евгений Черемных

По словам друзей и коллег убитых, курьера, который доставлял пиццу, силовики опросили в первую очередь, но у него оказалось алиби. По неофициальной информации, убийца в упор расстрелял девушек, а после утащил тела в чащу леса. Произошедшее попало в объективы камер наблюдения, но лица нападавшего не видно из-за фонаря на голове.

Утром прошлого воскресенья девушек нашли случайные прохожие: Ксения была уже мертва, Наталью в критическом состоянии увезли в больницу.

Ксения и Наталья были знакомы еще со студенческой скамьи – девушки вместе учились в Уральской государственной юридической академии. Последним местом работы Ксении был Сбербанк.

Официальные представители свердловского ГУ МВД и Следственного комитета по-прежнему не комментируют произошедшее на Уктусе.