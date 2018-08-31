«Его опросили в первую очередь»: силовики проверили доставщика пиццы на причастность к убийству на Уктусе

СЕГОДНЯ 15:59 2018-08-31T16:00:41+03:00

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Спустя почти неделю после нападения на двух девушек, которое произошло на горнолыжном комплексе Уктус, подтвердилась одна из версий развития событий того вечера.

По словам близкой подруги убитой Ксении, в тот день девушки заказали пиццу, после чего отправились на правый от фуникулера склон. Там же на следующий день были найдены тела Ксении и ее подруги Натальи, которая по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации ГКБ №24.

Наталью доставили в больницу с пулевым ранением головы. Фото: соцсети

По некоторым данным, убийца расстрелял девушек в упор из самодельного пистолета, а затем оттащил тела в лес.

- Он был последним, кто видел их живыми, поэтому логично, что его опросили в первую очередь. У него есть алиби. Больше я не могу сказать, боюсь, что это помешает поймать убийцу, - рассказала «КП-Екатеринбург» подруга Ксении.

Известно, что Ксения и Наталья вместе учились в Юридической академии Екатеринбурга. Последнее время Ксения работала в Сбербанке.

Нам также удалось связаться с другом Натальи, который оказался одним из немногих, кто не знал о трагедии. По его словам, неделю назад девушка рассказывала ему, как отдыхала с подругами на Уктусе и встречала там рассвет.

Сейчас друзья Ксении собирают деньги для ее матери, чтобы оплатить расходы на похороны.