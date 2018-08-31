«Его опросили в первую очередь»: силовики проверили доставщика пиццы на причастность к убийству на Уктусе
Спустя почти неделю после нападения на двух девушек, которое произошло на горнолыжном комплексе Уктус, подтвердилась одна из версий развития событий того вечера.
По словам близкой подруги убитой Ксении, в тот день девушки заказали пиццу, после чего отправились на правый от фуникулера склон. Там же на следующий день были найдены тела Ксении и ее подруги Натальи, которая по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации ГКБ №24.
Наталью доставили в больницу с пулевым ранением головы. Фото: соцсети
По некоторым данным, убийца расстрелял девушек в упор из самодельного пистолета, а затем оттащил тела в лес.
- Он был последним, кто видел их живыми, поэтому логично, что его опросили в первую очередь. У него есть алиби. Больше я не могу сказать, боюсь, что это помешает поймать убийцу, - рассказала «КП-Екатеринбург» подруга Ксении.
Известно, что Ксения и Наталья вместе учились в Юридической академии Екатеринбурга. Последнее время Ксения работала в Сбербанке.
Нам также удалось связаться с другом Натальи, который оказался одним из немногих, кто не знал о трагедии. По его словам, неделю назад девушка рассказывала ему, как отдыхала с подругами на Уктусе и встречала там рассвет.
Сейчас друзья Ксении собирают деньги для ее матери, чтобы оплатить расходы на похороны.