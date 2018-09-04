2018-09-04T17:30:23+03:00
Происшествия

Полиция ищет ружье, из которого преступник застрелил двух девушек на Уктусе

Олег Галимов
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Теперь на горе круглосуточно дежурят силовики. Фото: Олег Галимов/соцсетиТеперь на горе круглосуточно дежурят силовики. Фото: Олег Галимов/соцсети
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В тот злополучный вечер 25 августа Наташа вместе с подругой Ксюшей отправились гулять, а позже задержались на малом склоне и даже заказали пиццу.

Около 9 вечера к девушкам подошел неизвестный и расстрелял их в упор. Тела были найдены на следующий день в чаще леса: Ксения скончалась сразу, за жизнь Натальи неделю боролись врачи. Безуспешно.

Девушки вместе учились в Юридической академии. Фото: соцсети

Девушки вместе учились в Юридической академии. Фото: соцсети

Проститься с Натальей пришли ее родные, друзья и коллеги. Последние не очень хорошо знали погибшую, так как она устроилась на новую работу лишь за 10 дней до нападения. Девушка работала секретарем в компании по производству упаковки. Родственники заберут урну с прахом и захоронят ее родном городе Натальи – Орске.

Из разговора с близкими подругами девушки журналисту «КП-Екатеринбург» удалось выяснить, что следователи опросили буквально всех знакомых погибших. Также стала известна новая деталь – убийца стрелял из ружья, а не из пистолета, как говорилось ранее.

На прощание с Натальей пришли около 40 человек

На прощание с Натальей пришли около 40 человек

- Следователи сказали, что убийца стрелял из ружья, - поделилась с нами одна из подруг.

Этот факт подтверждает слухи о том, что сыщики проверяют городские магазины оружия и стрелковые клубы. Так силовики надеются вычислить всех, кто покупал патроны определенного калибра.

Напомним, уголовный розыск отрабатывает три версии произошедшего. По первой, девушки были знакомы с убийцей, вторая – он неадекватный грибник у которого возник конфликт с ними. Также отрабатывается версия о расправе из-за профессиональной деятельности. Убитые были по образованию юристами, Ксения работала в Сбербанке.

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