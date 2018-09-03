Источник «КП» об убийстве девушек на Уктусе: «Телефоны жертв - главные улики. В списке контактов мы ищем преступника»

СЕГОДНЯ 15:27 2018-09-03T15:45:38+03:00

Уже неделю на Урале ищут отморозка, который расстрелял в упор двух жительниц Екатеринбурга.

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РОКОВАЯ СУББОТА

Наталья (28 лет) и Ксения (29 лет) дружили со студенческой скамьи – девушки вместе учились в Уральской юридической академии. Обе красавицы, активные, веселые. Любили отдыхать на природе, катались на сноубордах, обожали путешествовать. Да еще и работали по специальности - обе стали юристами. Ксения трудилась в Сбербанке, а Наталья, по словам знакомых, в частной фирме.

Подруги вели активный образ жизни и много путешествовали. Фото: соцсети

Подруги решили провести ту злополучную субботу, 25 августа, на горнолыжном комплексе Уктус. Зимой они катались здесь на досках, летом на велосипедах. В последнее время Уктус стал у них любимым местом для прогулок: свежий воздух, красивый вид на город... В качестве бонуса — сюда без проблем можно заказать пиццу. Что они и сделали.

Спустя полчаса после его визита к девушкам подошел мужчина в темной одежде, с налобным фонариком. По одной из версий, таинственный человек специально надел этот фонарь, чтобы на камерах наблюдения фуникулеров его лицо превратилось в яркое пятно...

СТРЕЛЯЛ В ГОЛОВУ

Картину преступления позже восстановило следствие: девчонки о чем-то проговорили с незнакомцем сорок минут. Беседа неожиданно закончилась кровавой расправой. Около 22:30 мужчина достал из кармана травматический пистолет и выстрелит обеим в голову. Сначала в Ксению два раза, затем в Наталью.

- Чтобы замести следы, преступник оттащит тела вглубь леса, - объясняют силовики. - Затем убийца скрылся. Вся расправа попала на камеры видеонаблюдения, которые висят на фуникулерах. С видео-материалом сейчас работают специалисты. Эксперты покадрово разбирают запись.

Ксюша умерла на месте от открытой раны головы. Наталью в критическом состоянии увезли в 24-ю городскую больницу. Неделю медики боролись за ее жизнь. Но мозг оказался слишком поврежден. 1 сентября она скончалась.

Девушки часто приходили на Уктус, в том числе и зимой. Фото: соцсети

ИЩИТЕ ДОСТАВЩИКА ПИЦЦЫ!

Учитывая, что курьер, доставивший подругам еду, был последним, кто видел девушек живыми, он сразу же попал под подозрение.

- Найти парня-развозчика не составило труда, - делятся близкие жертв. - Но у него оказалось алиби. Мужчина доставил пиццу и поехал на следующий вызов. В то время, когда неизвестный стрелял в наших девочек, он был уже на другом заказе.

Место, где произошло убийство. Фото: Евгений Черемных

На данный момент у следствия три основные версии преступления.

- По первой версии, убийца — знакомый девушек. Сейчас наши специалисты изучают все номера в телефонах жертв. Номера пробивают на предмет того, не был ли кто-то из абонентов в вечер убийства в районе Уктуса, - поделился с журналистом «КП-Екатеринбург» источник в Уголовном розыске Свердловской области. - По второй версии, преступник — неадекватный грибник, который вышел из леса. И у него возник конфликт с девчонками. Третий вариант — с жительницами Екатеринбурга расправились из-за их профессиональной деятельности.

Если у вас есть какая-либо информация по поводу того, кто мог убить Ксению и Наталью, пишите нам на почту regotdel@kp.ru или звоните по телефону 89049807355. Также свяжитесь с нами, если вы хотите рассказать о погибших девушках. Давайте вместе почтим их память.

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