2019-12-10T14:12:29+03:00
Происшествия

«Он всегда был спокойным, но замкнутым»: что известно о подозреваемом в убийстве девушек на Уктусе

Задержанным оказался 34-летний инженер Алексей Александров [ВИДЕО]
Олег ГАЛИМОВ
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Алексею 34 года. Он женат и работает на заводе имени Калинина. Фото: СОЦСЕТИАлексею 34 года. Он женат и работает на заводе имени Калинина. Фото: СОЦСЕТИ
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На склоне горы Уктус прошел следственный эксперимент, где задержанный мужчина показал, как убивал двух девушек в конце лета 2018-го. Им оказался 34-летний житель Екатеринбурга Алексей Александров. Инженер по образованию и фотограф в душе.

Больше всех были шокированы друзья Алексея. Все как один уверяют: "Леша и мухи не обидит". Двенадцать лет назад Александров окончил Екатеринбургский механический техникум по специальности "Технолог машиностроения". Потом учился в РГППУ.

- Он был немного странноват, не как все, друзей у него не было, сидел всегда один на первой парте, учился хорошо, отличником был, - рассказывает его одногруппник Александр. - Даже не верится, что это мог он совершить. Всегда такой тихий, спокойный был, а тут такое.

В РГППУ Алексей учился на "машиностроительном" факультете. После окончания института женился. Работал на заводе им. Калинина инженером-конструктором.

- Да обычный ботаник он! – коротко отвечает Елена Ванюшина, которая также когда-то училась с Алексеем. - Мы учились вместе в РГППУ. Он всегда был немного старнноватым и замкнутым. Типичный отличник, всегда сидел на первой парте и зубрил во время сессии. Он запомнился мне как малообщительный человек. Уже в конце учебы он стал увлекаться фотографией, вечно таскал с собой фотоаппарат, - рассказывает Александр Кротов, знакомый Александрова.

Тела девушек нашли 26 августа грибники Фото: Олег ГАЛИМОВ

Тела девушек нашли 26 августа грибникиФото: Олег ГАЛИМОВ

Примечательно, что среди работ Алексея есть и фотосеты на том самом месте, где он хладнокровно расправился с Ксенией Солтановой и Натальей Кузнецовой.

Алексей на отдыхе в Египте. Фото: СОЦСЕТИ

Алексей на отдыхе в Египте. Фото: СОЦСЕТИ

Алексей с женой. Фото: СОЦСЕТИ

Алексей с женой. Фото: СОЦСЕТИ

В отношении Алексея возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более человек». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.Предполагаемый убийца работает на заводе имени Калинина. Он работает там около четырех лет.

Татьяна Кузнецова. Мать одной из убитых на Уктусе девушек.Алексей БУЛАТОВ

По словам матерей убитых девушек, преступник «сильно наследил».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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